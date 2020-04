Stiri pe aceeasi tema

- Invierea Domnului ne gasește in acest an departe de cei pe care ni i-am dori alaturi, insa am incredere ca puterea credinței care ne unește sufletește ne da speranța ca, in curand, totul va fi bine! Biruința Vieții, acesta este mesajul pascal care ne umple sufletele de increderea de care avem nevoie,…

- Noaptea Sfanta a Invierii Domnului sa va aduca in suflete și in case liniste, pace si sanatate. Vom sarbatori cu inima vestea buna a Invierii, cu credința ca o sa fie bine! Sarbatori fericite! Hristos a Inviat! Catalin Bulf, președinte PMP Argeș

- Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj romanilor cu ocazia Sfintelor Sarbatori Pascale:„Va doresc tuturor sa intampinați Sfintele Paști in sanatate și pace sufleteasca!Invierea Domnului este o celebrare a speranței intr-un anotimp al renașterii. Biruința Vieții, acesta este mesajul pascal…

- Dragi maramureșeni, Sarbatoarea Invierii Domnului este pentru noi o sarbatoare speciala. Suntem puși in fața unei provocari dar care nu ne va impiedica sa respectam tradiția in spiritul și conceptul celei mai importante sarbatori a creștinitații, din caminul fiecarei familii, de acasa. Lumina Invierii…

- Mesajul primarului Sebastian Alin Birda cu prilejul Sfintelor Sarbatori Pascale ! Dragi baisprieni, Celor care azi sarbatoresc Invierea Domnului le uram sarbatori binecuvantate in liniștea caminului. Pastele e un moment de intregire a familiei, un moment in care cu toții ne dorim pace, bucurie și mai…

- ”In urma discutiilor avute cu membri din Comitetul judetean pentru situatii de urgența, avand in vedere ca nu se mai aduce Lumina Sfanta la Suceava, nu ne incadram la capitolul 3 din Acord. Nu se poate imparti lumina invierii la ora 24.00, se incalca acordul. Dimineata la finalul slujbei se poate …

- MESAJE DE PASTE 2020. FELICITARI DE PASTE 2020. URARI ȘI SMS-uri DE PASTE 2020. Avem urari și mesaje potrivite pentru mama, tata, sora, frate, bunic, bunica, verișoara, var, matușa, unchi, soacra, șef, nașa, soție, iubita, prieteni etc! Mesaje de Paște 2020 pentru cei dragi Sper sa nu te ocoleasca…

- Dragi turdeni, Astazi am convocat o intalnire a Comitetului de Urgența pentru a rediscuta despre masurile necesare, in vederea impiedicarii raspandirii coronavirusului in municipiul Turda. Este o situație foarte delicata,