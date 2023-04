Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis sambata, 15 aprilie 2023, un mesaj cu prilejul Sarbatorilor Pascale celebrate de credinciosii ortodocsi, greco catolici, armeni si de cultele neoprotestante.Va prezentam in continuare textul mesajului:Invierea Domnului ne aduce impreuna pentru a ne bucura…

- Sfintele Pasti „lumineaza toata viata Bisericii si a fiecarui crestin, deoarece prin botez, pocainta, euharistie si milostenie ne unim cu Hristos cel rastignit si inviat, biruitorul mortii”. Este mesajul transmis de catre Patriarhul Daniel credincioșilor. „In Noaptea de Pasti, cantam! Acum toate s-au…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen Iohannis, participa sambata seara la slujba de Inviere la Biserica Romano-Catolica „Sfanta Treime” din Sibiu, informeaza Știrile TVR . Inainte de a intra in biserica din Sibiu, Klaus Iohannis a transmis un mesaj tuturor romanilor. „Tuturor creștinilor…