- Premierul Florin Citu a transmis, duminica, un mesaj cu ocazia Zilei Independentei Statelor Unite ale Americii. "Felicitari cu ocazia celei de-a 245-a aniversari a Zilei Independentei unei mari natiuni, unui partener strategic si tuturor prietenilor mei americani. Un 4 Iulie fericit!", se…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Florin Citu au participat joi la receptia oferita de Ambasada SUA cu ocazia celei de a 245 a aniversari a Zilei Independentei.Ziua Independentei, cunoscuta si ca 4 iulie, este o sarbatoare federala in Statele Unite, care comemoreaza adoptarea Declaratiei de independenta…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca Romania este un promotor al unei relatii transatlantice solide si ca va continua sa sustina o Alianta Nord-Atlantica robusta si indivizibila si cooperarea dintre NATO si UE. "Romania este si va ramane puternic ancorata in comunitatea de valori democratice,…

- Din 2015, Ziua Romanilor de Pretutindeni este sarbatorita in ultima duminica a lunii mai, respectiv in data 30 mai in 2021. Cuvantul „sarbatorit” este folosit retoric avand in vedere ca, anual, zeci, poate sute de romani, aleg sa plece la munca in strainatate și sa-și lase familiile in țara. Datele…