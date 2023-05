Klaus Iohannis spune ca solicitarile profesorilor privind majorarea salariilor sunt indreptațite și cere ministerului Muncii sa grabeasca actualizarea Legii Salarizarii. „Solicitarile dascalilor pentru mariri salariale sunt indreptațite, in contextul in care inflația este mare. Avem nevoie de o reașezare, dar in realitate avem nevoie de mult mai mult și am spus aceste lucruri de foarte multe ori in timp ce lucram la proiectul „Romania Educata”. Daca ne dorim un invațamant de foarte buna calitate, atunci sunt necesare nu doar școli moderne, sali de clasa și cabinete bine dotate, ci trebuie sa avem…