- Astazi, 15 ianuarie a.c., Ziua Culturii Naționale a fost celebrata la Titu, in Parcul Orașenesc, langa bustul poetului Mihai Eminescu. Evenimentul a fost realizat de administrația locala in parteneriat cu biblioteca din Titu, cu Centrul de Cultura și cu unitațile de invațamant. Evenimentul a inceput…

- Chiar daca nu pare sa aiba vreun program astazi, președintele Klaus Iohannis nu și-a rupt cateva minute ca sa inregistreze macar un mesaj de Ziua Culturii Nationale. A preferat in schimb sa trimita cateva vorbe printr-un consilier. In textul respectiv, se subliniaza ca „peste generatii, opera eminesciana…

- Dincolo de festivismul unor evenimente care-și propun sa marcheze ZIUA NAȚIONALA A CULTURII, exista adevarata ”dimensiune” a instituțiilor de cultura in Romania, concretizata uneori in situații aberante, absolut jenante, precum aceea pe care o traim zi de zi la Teatrul ”Sica Alexandrescu” Brașov… Suntem…

- Cultura nationala izvoraste din limba romana, cea pe care Eminescu a remodelat-o si ne-a redaruit-o, admirabil imbogatita, subliniaza ministrul Culturii, Raluca Turcan. „Astazi este Ziua Culturii Nationale si ziua de nastere a poetului Mihai Eminescu! Celebrarea Zilei Culturii Nationale am inceput-o…

- Mai multe spectacole de teatru, vernisaje, expozitii sunt organizate si in acest an in Bucuresti cu ocazia Zilei Culturii Nationale - 15 ianuarie.* Teatrul National "I.L. Caragiale" din Bucuresti prezinta, de la ora 19,00, un "Spectacol de Ziua Culturii Nationale". In prima parte va avea loc spectacolul-lectura…

- Saptamana viitoare este dedicata culturii, 15 ianuarie fiind Ziua Culturii Naționale. Aceasta se celebreaza anual, incepand din 2011, la data de naștere a marelui poet și scriitor, Mihai Eminescu. Ultimele studii de specialitate arata ca a crescut consumul de cultura online, inclusiv achiziția de carți…

- Ziua Culturii Naționale este o sarbatoare nationala care are loc annual pe data de 15 ianuarie, cu scopul de a promova cultura, arta și efortul academic. Aceasta zi a fost aleasa ca Zi a Culturii Naționale, intrucat reprezinta data nașterii poetului național al romanilor, Mihai Eminescu (1850 – 1889).…

- Casa de Cultura „Traian Grozavescu” din Lugoj va marca vineri, 12 ianuarie 2024, de la ora 17.00, in Sala de Consiliu a Teatrului Municipal, Ziua Culturii Naționale, sarbatorita incepand cu anul 2011, in data de 15 ianuarie, cu ocazia zilei de naștere a poetului național Mihai Eminescu. Cu…