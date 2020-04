Stiri pe aceeasi tema

- In lumea de azi plina de temeri, Invierea lui Hristos este bucurie pentru fiecare dintre noi, miracolul cel mai mare din istoria omenirii. Sarbatoarea sarbatorilor aduce lumina in suflet, victoria pe care Dumnezeu le-o da oamenilor, speranța vindecarii unei lumi in suferința. HRISTOS A INVIAT! dr. Viorica…

- Premierul Ludovic Orban ii indeamna pe credincioși sa ii aduca in ginduri pe cei care „ne-au parasit din cauza acestei cumplite boli” și sa aduca un omagiu eroilor din prima linie, in mesajul adresat romanilor de Paștele Catolic și de Floriile Ortodoxe.

- Medicamente romanești, scoase de pe piața pentru a intra medicamente straine de 20-50 de ori mai scumpe! Premierul Ludovic Orban a declarat duminica seara, la postul de televiziune Romania TV, ca medicamente fabricate in Romania au fost scoase de piata chiar de Agenția Naționala a Medicamentului pentru…

- Germania va extinde masurile de distantare sociala, introduse luna trecuta pentru a incetini raspandirea coronavirusului, pana pe 19 aprilie, iar guvernul va reevalua situatia dupa vacanta de Paste. Declarația a fost facuta de cancelarul Angela Merkel.

- Premierul Ludovic Orban a declarat, in videoconferinta sustinuta duminica seara, de la Vila La 1, unde se afla in izolare, ca romanii din Italia, zona cu focar de coronavirus, pot veni acasa, chiar daca se instituie starea de urgenta, insa vor fi bagati obligatoriu in carantina timp de 14 zile. "Le…

- Premierul Ludovic Orban l-a numit pe Dragoș Tanasoiu, fost oficial in cadrul Autoritații Naționale de Reglementare in Energie (ANRE).Acesta il inlocuiește in aceasta calitate pe Constantin Robu, eliberat din functie.Robu fusese numit sef al Corpului de control al prim-ministrului in ianuarie 2018 de…

- Premierul Ludovic Orban a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului:”Este deja al doilea deceniu in care intreaga lume comemoreaza milioanele de victime ale Holocaustului, intr-un exercițiu necesar de aducere aminte, compasiune și pastrare a…