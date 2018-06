In cuvantul sau, Patriarhul a indemnat parinții sa petreaca mai mult timp cu copiii lor, iar pe aceștia din urma i-a indemnat sa-și iubeasca și sa-i respecte mai mult pe cei care le-au dat viața. Iata mesajul integral: Ziua Copilului. Cunoașterea situației reale a familiei creștine din zilele noastre și ințelegerea profunda a vocației sale spirituale sunt prioritați ale lucrarii misionare a Bisericii in societate. In acest sens, in anul 2009,Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a stabilit ca prima duminica dupa ziua de 1 iunie sa fie dedicata Parinților și Copiilor. Familia este cununa…