Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Preafericitul Daniel, a transmis joi seara un mesaj de condoleante la moartea reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii , in care spune ca suverana „a fost un prieten constant al poporului roman si, in special, al Bisericii Ortodoxe Romane”, transmite Basilica . „Suntem profund miscati de trecerea la Domnul a regretatei Regine Elisabeta a II-a, mama iubita a Majestatii Voastre si Suveran al Regatului Unit si al Commonwealth-ului, in ziua de 8 septembrie 2022, in care sarbatorim, in Biserica Ortodoxa, Nasterea Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu si Pururea Fecioarei…