Organizația nord-atlantica NATO se asteapta ca luptele si criza umanitara din Ucraina sa se intensifice in urmatoarele zile, la peste doua saptamani de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, informeaza DPA. „Vedem cu groaza numarul tot mai mare de victime civile si distrugerile necugetate comise de fortele ruse. Poporul ucrainean rezista cu curaj si hotarare, insa urmatoarele zile vor aduce cel mai probabil o suferinta si mai mare”, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-un interviu pentru publicatia germana Welt am Sonntag. Secretarul general NATO i-a cerut din nou presedintelui…