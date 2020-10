Stiri pe aceeasi tema

- Mitropolia Moldovei si Bucovinei compara, prin intermediul unui comunicat de presa, atitudinea autoritatilor in organizarea pelerinajului la Sf. Parascheva cu atitudinea pe care au adoptat-o atunci cand au fost organizate alegerile locale din acest an.

- ”Grija pentru trup, nu cu prețul neglijarii sufletuluiIn contextul pregatirilor pentru hramul Sfintei Cuvioase Parascheva din 14 octombrie și al interdicției anunțate de autoritați pentru pelerinii din afara Iașului de a participa la aceasta sarbatoare, Mitropolia Moldovei și Bucovinei aduce…

- Racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva nu va mai fi scoasa pe data de 8 octombrie. Decizia aparține Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Mitropolia Moldovei și Bucovinei a decis ca nu se mai scoate racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva pe data de 8 la Iași, conform mediafax.ro. Daca totuși…

- Conform ultimelor informații, la hramul Sfintei Cuvioase Parascheva din Iași ar avea voi sa participe doar persoanele care au domiciliul in Iași pentru a preveni o raspandire a noului coronavirus. Organizarea de sarbatori religioase este permisa doar cu participarea persoanelor care au domiciliul sau…

- De asemenea, detinatorul spatiului ofera la cerere servicii de catering, motiv pentru care in clip face referire la "clienti" si la "preturi". "Asa cum si IPS Teodosie spune in videoclipul respectiv, este vorba de un spatiu CONSACRAT EXCLUSIV slujirii parastaselor pe care credinciosii…

- „Conditii speciale” la pelerinajul de Sfanta Parascheva din acest an Pelerini la Iasi la sarbatoarea Sfântei Parascheva. Arhiva Foto: basilica.ro. Pelerinajul de la Iasi, din luna octombrie, la moastele Sfintei Cuvioase Parascheva se va desfasura anul acesta în conditii speciale.…

- S-a luat hotararea de a se renunta la concertul care avea loc in fiecare an, pe 15 octombrie, in fata Palatului Culturii din Iasi. Pe de alta parte, Mitropolia Moldovei si Bucovinei si-a asumat organizarea pelerinajului de Sf. Parascheva, in conditiile date de actuala pandemie.