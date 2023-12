Stiri pe aceeasi tema

- Dr.Mihai Craiu, unul dintre cei mai cunoscuți pediatri din Romania, avertizeaza in privința epidemiei de rujeola și a ratei scazute de vaccinare, dupa primul caz tragic inregistrat la Brașov, unde un bebeluș de 7 luni a murit.

- Rujeola este o maladie cu risc extrem de mare de complicații. Si poate produce decesul, avertizeaza medicii din Romania. Reacția acestor vine in contextul in Ministerul Sanatații a declarat epidemie de rujeola, fiind inregistrate 2.000 de cazuri de rujeola in 29 de județe

- Oficial: Ministerul Sanatații a declarat epidemie de rujeola in Romania, s-a sjuns la aceasta decizie dupa ce in ultimele zile, dupa minivacanța de 1 Decembrie, cazurile au crescut alarmant iar spitalele sunt pline de cazuri destul de complicate. In acest moment, se inregistreaza aproape 2.000 de…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a vorbit despre declararea epidemiei de rujeola in Romania, marți, la Știrile B1 TV prezentate de Gabriela Mihai și Alex Vladescu, și a explicat ca „acoperirea vaccinala e doar de 78% pentru prima doza și 62% pentru a doza a doua”,…

- Medicul pediatru Mihai Craiu a avertizat, la finalul lunii noiembrie, asupra prezenței virusului rujeolic in țara noastra, precizand ca "tocmai" a vazut "un caz sever din boala care nu exista in Romania".

- Ministerul Sanatații a declarat, incepand de marți, epidemie de rujeola, dupa ce numarul de cazuri inregistrate la nivel național a crescut foarte mult. „Avand in vedere creșterea ingrijoratoare a cazurilor de rujeola, precum și numarul mare de spitalizari in secțiile de pediatrie și boli infecțioase…

- ”Strategia nationala de vaccinare aprobata prin hotararea guvernului Romaniei este o parte a strategiei nationale de sanatate. Principiul care a stat la baza realizarii acestei strategii, este vorba despre faptul ca vaccinarea reprezinta un drept si nu reprezinta o obligatie. Tot ceea ce este continut…

- Edilul și-a manifestat nemulțumirea privind decizia IGSU de a emite un mesaj RO-Alert vineri seara in muncipiul Galați ca urmare a atacurilor rusești asupra porturilor ucrainene la Dunare, de la granița cu Romania. „Cred tot acest spectacol la care asistam ar trebui puțin redus”, a declarat Ionuț Pucheanu,…