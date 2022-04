Mesajul lui Rudel Obreja din pușcărie, după săltarea Elenei Udrea Rudel Obreja, arestat din cauza Galei Bute pe care a organizat-o impreuna cu Elena Udrea, proaspat reținuta de autoritațile din Bulgaria, are un mesaj dur, pe care-l transmite din spatele gratiilor. Rudel Obreja, fostul președinte al Federației Romane de Box, susține ca este deținut politic și ca sentințele din dosarul Gala Bute incalca Constituția. Obreja cere sa fie rejudecat, cu riscul de a fi condamnat, daca va fi cazul. „OPRIȚI EXECUȚIA POLITICA! Solicit tuturor practicanților de drept, sa protesteze public , pana la indreptarea execuției politice la care am fost supus‼ Aparați totodata CONSTITUȚIA… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rudel Obreja susține in mesajul din penitenciarul Rahova ca este nevinovat și ca este „deținut politic”. „OPRIȚI EXECUȚIA POLITICASolicit tuturor practicanților de drept, sa protesteze public , pana la indreptarea execuției politice la care am fost supus!Aparați totodata CONSTITUȚIA și LEGEA in Romania!!(s-a…

- Rudel Obreja, fostul președinte al Federației de Box Rudel Obreja care a fost condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare in dosarul Gala Bute, saptamana trecuta a transmis un mesaj dur din spatele gratiilor: „Opriți execuția politica! Am fost trimis la inchisoare printr-o decizie care pune in pericol…

- "Dupa situația de la fabrica din Slatina, a venit randul uzinei din Reșița a TMK Artrom sa se confrunte cu probleme severe generate de modul eronat in care anumite autoritați ale statului interpreteaza aplicarea sancțiunilor impotriva oligarhilor ruși. Solicit din nou Consiliului inter-instituțional…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a discutat, marti, cu o delegatie a Congresului american, aflata in vizita la Bucuresti, despre implicatiile agresiunii militare asupra Ucrainei, subliniind ca dialogul continuu cu SUA pentru coordonarea stransa a raspunsului la actuala criza umanitara si de…

- Guvernul polonez intentioneaza sa amendeze Constitutia, pentru a putea creste cheltuielile pentru aparare si pentru a confisca bunurile oligarhilor rusi, in urma invaziei Ucrainei de catre Rusia, a declarat luni un purtator de cuvant al Guvernului. Actul pentru apararea patriei, adoptat in martie, sustine…

- Panica printre șoferii din Romania. O gluma pe Facebook a creat o adevarata nebunie in randul șoferilor care s-au inghesuit la stațiile de alimentare cu carburanți, astazi. Sute de șoferi s-au așezat la cozi de kilometri intregi pentru a reuși sa alimenteze cu benzina sau motorina la aproape 8 lei litrul,…

- Unii dintre cei ce fug din calea razboiului vor ramane la noi in țara. Deputatul Robert Sighiartau va propune, spre votare, o lege care sa-i ajute pe termen lung. Aceasta le recunoaște dreptul la munca și le ofera facilitați pentru angajare. Bistrițenii s-au mobilizat exemplar in ajutorarea celor ce…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, afirma ca derapajele trebuie aspru sanctionate, in contextul incidentului de la motiunea simpla impotriva ministrul Energiei, Virgil Popescu. “Astazi violenta a urcat la prezidiu in Parlament si a luat cuvantul cu forta. Un ministru a fost atacat explicit. Nu…