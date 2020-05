Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timișoarei și liderul PNL Timiș, Nicolae Robu, a avut, astazi, o prima reacție in scandalul carantinei de la maternitatea Odobescu, luandu-i apararea colegei sale de partid, managerul Olimpia Oprea și incercand sa arunce responsabilitatea deciziei luate fara aprobarea Comitetului județean pentru…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu a afirmat intr-o conferinta de presa: „Au venit in țara și diverși indivizi care nu sunt demni de respect. Au venit, și eu spun lucrurilor pe nume, indivizi care nu s-au ocupat cu lucruri legale pe unde au fost și acum aici nu au din ce trai. Știm bine ca au existat…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a vorbit vineri despre o parte dintre romanii care s-au repatriat in numar mare in aceste zile, mai precis la cei care au probleme cu legea. El sfatuieste cetatenii sa se pazeasca, pentru ca au inceput jafurile! The post Nicolae Robu ii avertizeaza pe timisoreni: Paziti-va…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, scrie pe Facebook ca 55 de persoane din 500 verificate, izolate la domiciliu, nu au fost gasite acasa: „Ii lasam pe acești iresponsabili sa se joace cu sanatatea noastra?”.Primarul susține ca amenda pentru o asemenea fapta „extrem de grava” este intre 100-5.000…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, presedinte al PNL Timis, a declarat ca stampilarea vizibila, cu tus, a mainii celor care trebuie sa stea in carantina sau in izolare la domiciliu, pe fondul coronavirusului, ar fi o masura „extrem de utila” pentru monitorizarea mai eficienta a acestor persoane, relateaza…

- E show in politica din Timișoara. Primarul PNL in funcție, Nicolae Robu, creditat cu cele mai mari șanse pentru a obține un nou mandat, face un sondaj pe Facebook in care ii intreaba pe timișoreni daca iși doresc un primar....șomer! Totul dupa ce candidatul USR, Samuel Fritz, a recunoscut ca nu are…

- Primarul Timisoarei nu pare absolut deloc preocupat de soarta Inspectoratului Scolar Judetean, care ar urma sa ramana fara cladirea unde urma sa-si amenajeze viitorul sediu, la fostul Liceu Agricol, din Calea Aradului. Robu spune ca nu e treaba lui ci a ministerului sa rezolve problema, el ocupandu-se…

- Contractele cu autoritatile publice sunt un fel de sperietoare pentru firmele care participa la diferite licitatii, spune Nicolae Robu, primarul Timisoarei. De ce se intampla acest lucru? Sunt multe lucrari in domeniul privat, unul cu care se lucreaza mai usor, nu sunt intarzieri in plata sumelor din…