Mesajul lui Cîțu înaintea întâlnirii cu PSD: "Poate astăzi este ziua în care își vor cere scuze" ​Cu câteva ore înainte de întâlnirea cu liderii PSD pe tema PNRR, premierul Cîțu îi ataca, pe Facebook pe social democrați, susținând ca în vremea guvernarii lor inflația a crescut și ar trebui s-și ceara scuze pentru &"o astfel de performanța&".



&"În guvernarea PSD România a avut cea mai mare rata a inflației din UE 3 ani la rand. Mai clar, România a condus topul rușinii în UE 3 ani la rand când a fost guvernata de socialiști. Rata inflației în guvernarea PSD a ajuns la 5.4%. Nici pâna azi psd-istii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

