- Cu mai puțin de o luna in urma, primul ministru nipon, Shinzo Abe, insista ca ”Jocurile merg inainte conform planului și fara probleme”, deși intreaga Planeta tremura deja din cauza expansiunii virusului SARS-CoV-2

- Administrația Naționala a Penitenciarelor a facut un video cu deținuți de la Rahova și de la Centrul Educativ Buzias. Deținuții vin cu mesajul: „Stați in casa! Așa veți evita sa ajungeți alaturi de noi!”. Poate parea paradoxal sa-ți spuna sa asculți recomandarile autoritaților fix o persoana care nu…

- Mesajul deputatului PSD Giurgiu, dr. Cristina-Elena Dinu, cu prilejul Zilei Mondiale a Sanatații: „La Mulți Ani și multa sanatate tuturor cadrelor medicale din județul Giurgiu și din toata țara!”„In acest an, Ziua Mondiala a Sanatații depașește granițele unui eveniment aniversar. Cadrele medicale…

- Regina Marii Britanii a multumit, duminica, personalului din sistemul sanitar care lupta impotriva pandemiei de COVID-19, precum si britanicilor care stau in casa pentru a evita raspandirea coronavirusului, potrivit ABC News . “Doresc sa le multumesc celor care se afla in linia intai” in serviciile…

- Stațiile Virgin Radio din toata lumea se alatura luptei impotriva noului tip de coronavirus. Mesajul e simplu: #STAMACASA și se aude din toaaate colțurile lumii, de la București, pana la Dubai și din Londra pana la Paris. Pentru ca acasa e cel mai bine pentru fiecare dintre noi. Acțiunile, inclusiv…

- Judecatoarea Adriana Stoicescu, cea care anterior a fost acuzata de procurorul Bogdan Parlog pentru publicarea unui pamflet, a postat un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook referitor la momentele dureroase...

- Dragii mei romani din Marea Britanie.Traim aici si aici ne ducem zilele cu bune cu rele. Eu va recomand sa urmariti stirile de aici, pe BBC sau ITV 1, mai ales stirile de noapte.Stiu ca suntem cu ochii pe ceea ce se intampla in tara noastra, ca ne doare sufletul, insa avem nevoie de informatiile de…