Stiri pe aceeasi tema

- Pentru o mare parte a economiei globale 2023 va fi un an dificil, deoarece principalele motoare ale cresterii globale, Statele Unite, Europa si China, se confrunta cu o incetinire a activitatilor, a declarat duminica directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, transmite…

- Noul an va fi ”mai greu decat anul pe care il lasam in urma. De ce? Pentru ca cele trei economii majore – SUA, UE si China – incetinesc toate simultan”, a declarat Georgieva in emisiunea ”Face the Nation” a CBS. In octombrie, FMI si-a redus perspectivele de crestere economica globala in 2023, reflectand…

- „Acest summit va ramane un eveniment marcant in istoria relațiilor China-țarile arabe, care le va duce spre un viitor mai frumos!“, a declarat președintele Chinei, Xi Jinping, in cadrul mesajului prezentat la primul Summit dintre China și țarile arabe, organizat la Riad (Arabia Saudita). Xi a subliniat…

- Vizita presedintelui Chinei, Xi Jinping, in Arabia Saudita evidentiaza noile ambitii ale Beijingului in competitia cu Washingtonul, dupa ani in care liderul chinez a stat in izolare diplomatica, pe fondul preocuparilor privind pandemia, comenteaza cotidia

- In fața tot mai multor incertitudini pe plan mondial, China impreuna cu Mongolia sunt dispuse, cu scopul edificarii unei comunitați cu destin comun, sa imbunatațeasca parteneriatul strategic multilateral, aducand mai multa bunastare popoarelor celor doua state, a declarat președintele Chinei, Xi Jinping,…

- Ceremonia de deschidere a celei de-a 14-a editii a Conferintei Partilor Contractante la Convenția Ramsar (COP14) de la Wuhan a avut loc, sambata, președintele Chinei, Xi Jinping, transmițand un mesaj in sistem videoconferința. Xi a prezentat trei propuneri, care privesc protecția zonelor umede naturale…

- Presedintele chinez Xi Jinping a fost reales duminica la conducerea Partidului Comunist, dupa ce a anihilat orice contestare, devenind astfel cel mai puternic lider al Chinei dupa Mao Zedong, fondatorul regimului comunist chinez, informeaza agentiile internationale de presa. Xi Jinping a fost desemnat…

- Presedintele chinez Xi Jinping a fost reales duminica la conducerea Partidului Comunist, dupa ce a anihilat orice contestare, devenind astfel cel mai puternic lider al Chinei dupa Mao Zedong, fondatorul regimului comunist chinez, informeaza agentiile internationale de presa.