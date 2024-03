In mijlocul campurilor de langa Kiev, Ludmila Martiniouk privește dezamagita silozurile metalice inalte. Cerealele sale ar trebui sa fie in drum spre strainatate, dar „nu putem vinde”, explica aceasta fermiera, pentru care demonstrațiile fermierilor polonezi perturba o piața care se afla deja intr-o situație proasta. In ultimele luni, agricultorii ucraineni au devenit unul dintre simbolurile […] The post Mesajul fermierilor polonezi la granița cu Ucraina: Pe aici nu se trece! first appeared on Ziarul National .