Stiri pe aceeasi tema

- Rusia vrea relații reciproc avantajoase cu Romania și este interesata sa mentina relatii pragmatice de buna vecinatate, spune ambasadorul Rusiei la București, intr-un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. Potrivit ambasadorului Valeri Kuzmin, stabilitatea si securitatea in regiunea Marii Negre…

- Intermediarii romani au scumpit gazul rusesc, susține Ambasada Rusiei. Ambasada Rusiei la București a transmis, ieri, doua comunicate succesive in care a oferit explicații cu privire la situația livrarilor de gaze din Rusia catre Uniunea Europeana. Cele mai multe dintre statele membre UE importa gaze…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd J. Austin III, a fost primit, miercuri dimineata, de ministrul roman al Apararii, Nicolae Ciuca și urmeaza sa se intalneasca cu președintele Klaus Iohannis. Temele aduse in discuție vor fi situația de securitate din zona Marii Negre, temele reuniunii miniștrilor…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd J. Austin III, se va afla, miercuri, in vizita oficiala in Romania, urmand sa fie primit de presedintele Klaus Iohannis si sa aiba o intrevedere cu omologul sau Nicolae Ciuca. Discutiile cu Nicolae Ciuca vor viza situatia de securitate din zona Marii…

- Jucatorii echipei rusești de e-sports, Team Spirit, au caștigat Campionatul Mondial Dota 2 - Internațional. Competiția s-a desfașurat in Romania, pe Stadionul Național din București, iar fondul de premiere al turneului s-a ridicat la un record pentru e-sport - 40 de milioane de dolari.

- Ministrul apararii nationale, la "Security and prosperity at the Black Sea".Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca a participat joi, 23 septembrie, la deschiderea conferintei "Security and prosperity at the Black Sea", eveniment organizat de Bursa Romana de Afaceri la Radisson Blu Hotel,…

- Germania a castigat finala circuitul mondial feminin de baschet 3x3, FIBA 3x3 Women's Series Final, desfasurata in Sala Unirii din Palatul Parlamentului din Bucuresti, in timp ce Romania s-a clasat pe locul 6. Germania a invins Canada in finala de duminica seara, cu scorul de 18-14. Romania (Ancuta…