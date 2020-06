Aylin Cadir și Ovidiu Danci au facut echipa la Dansez pentru tine, la Pro tv. Dupa ce au fost eliminați din concurs, cei doi au ramas in relații foarte bune și au pastrat o relație de prietenie.In urma cu mai puțin de o luna, Aylin Cadir și Ovidiu Danci s-au revazut și s-au fotografiat impreuna.View this post on Instagram Bye bye baby. O sa ne fie dor. ? @ovidiu_danci Imaginile sunt din videoclipul piesei “Crezi in mine” filmata in urma cu 9 ani in sala de repetitie de la “Dansez pentru tine.” Ne raman amintirile. A post shared by aylincadir (@aylincadir) on Jun 15, 2020 at 11:03am PDT„Bye bye…