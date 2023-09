Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bacau au fost alaturi de membrii Clubului 60+, in contextul aniversarii, pe data de 1 octombrie, a Zilei Internaționale a persoanelor varstnice. Cu acest prilej, polițiștii de prevenire au adus in atenția celor prezenți cateva masuri de…

- Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Bacau au fost alaturi de membrii Clubului 60 , in contextul aniversarii, pe data de 1 octombrie, a Zilei Internationale a persoanelor varstnice. Cu acest prilej, politistii de prevenire au adus in atentia celor prezenti cateva masuri de siguranta, necesare…

- Cu binecuvantarea Preasfințitului Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, in contextul Anului Omagial 2023 „al pastorației persoanelor varstnice”, Departamentul Media-Online din cadrul Sectorului Cultural și Comunicații Media in parteneriat cu Sectorul Teologic Educațional lanseaza Proiectul…

- Primaria Sebeș anunța ca pensionarii din Municipiul Sebeș vor fi sarbatoriți in ziua de 28 septembrie 2023, cu ocazia Zilei Internaționale a Varstei a Treia. „Municipiul Sebeș va așteapta sa sarbatorim impreuna Ziua Internaționala a Persoanelor in Varsta, in data de 28 septembrie 2023. Persoanele interesate…

- Sambata, 2 septembrie 2023, Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Romane a Maramureșului și Satmarului a slujit la Caminul Rezidențial „Bunul Samarinean” din localitatea Coroieni, Protopopiatul Lapuș, județul Maramureș, cu ocazia implinirii a 5 ani de activitate…

- Controalele efectuate in cursul saptamanii trecute la centrele rezidentiale pentru persoane varstnice sau cu dizabilitati din judetul Covasna s-au soldat cu 21 amenzi in valoare totala de 94.000 de lei si 105 avertismente si masuri de remediere, informeaza Institutia Prefectului. Neregulile constatate…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a transmis un mesaj de prietenie si respect poporului francez, cu ocazia Zilei Nationale a Frantei. „Cu ocazia Zilei Nationale a Republicii Franceze, doresc sa transmit un calduros mesaj de respect si prietenie catre poporul francez. Aceasta zi speciala…

- ULTIMA ORA: Prefectul județului Dambovița a semnat ORDINUL pentru CONTROALE in toate cele 49 de centre rezidențiale din Dambovița destinate persoanelor varstnice, persoanelor adulte cu dizabilitați și copiilor, avand in vedere prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, O.M.A.I. nr.…