- Traian Basescu, fost președinte al Romaniei, a decarat raspicat, la ieșirea de la urne, ca nu a votat PSD și le-a cerut romanilor sa iasa la vot, in apararea democrației.Citește și: Klaus Iohannis a VOTAT: ' Cu ceva emoții, așteptam diseara rezultatul votului'A "Puteți fi siguri ca…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu, a declarat ca a votat pentru "continuitate in reprezentarea Romaniei cu cinste si credibilitate", potrivit AGERPRES "Am votat pentru continuitate in reprezentarea Romaniei cu cinste, cu demnitate, cu credibilitate, cu intelepciune si cu loialitate.Astept…

- Liderul social-democratilor din Alba, deputatul Ioan Dirzu, a declarat, duminica, dupa ce si-a exercitat dreptul de a vota, la o sectie din Alba Iulia, ca a votat cu inima, pentru ca isi doreste o Romanie in care sa dispara ura, potrivit AGERPRES. "Am votat cu inima, pentru o Romanie in care sa dispara…

- Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, a votat duminica la o sectie din Alba Iulia "cu gandul la o Romanie normala", indemnandu-i pe romani sa iasa la vot. "Am votat astazi cu gandul la o Romanie normala, o Romanie in care cineva nu ne imparte in 'astia' si 'astialalti', am votat astazi si cu gandul…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca a votat pentru o Romanie respectata in lume, in care fiecare sa aiba sansa sa reuseasca in viata si in care institutiile statului sa serveasca cetateanul. "Am votat normal, am votat pentru o Romanie democratica, respectata in lume, pentru o Romanie…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat ca a votat pentru o Romanie care sa mearga "inainte, nu inapoi" si din "inima pentru Romania si pentru romani", potrivit AGERPRES. "Am votat pentru o Romanie care sa mearga inainte, nu inapoi, spre vremuri in care nu aveam drepturi,…

- Candidatul PNL la alegerile prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis, a declarat ca a votat pentru o Romanie moderna, europeana, normala si a facut apel la alegatori sa mearga la vot, potrivit AGERPRES. "O zi foarte foarte, foarte importanta astazi. Eu, personal, am votat pentru o Romanie moderna,…

- Primarul municipiului Huși, Ioan Ciupilan, insoțit de soția sa, medicul LIliana Ciupilan, au votat la secția amenajata in incinta liceului “Ioan Corivan”. “Mesajul meu este simplu: sa iasa cat mai multa lume la vot, sa votam interesele noastre, sa alegem un conducator care sa nu dezbine, un conducator…