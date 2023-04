Stiri pe aceeasi tema

- In traditionalul sau mesaj Urbi et Orbi rostit cu ocazia Pastelui catolic, duminica, papa Francisc le a cerut rusilor sa caute sa afle adevarul despre invazia declansata de tara lor in Ucraina si a lansat un apel la dialog intre israelieni si palestinieni dupa violentele care au reizbucnit recent in…

- Papa Francisc a rostit duminica, 9 aprilie, traditionala binecuvantare „Urbi et Orbi”, in Piata Sfantul Petru din Vatican, in fața a zeci de mii de credincioși. La fel ca anul trecut, Suveranul Pontif și-a dedicat mesajul razboiului din Ucraina și tensionilor din Orientul Mijlociu, transmite Reuters…

- Veștile bune par ca vin rand pe rand pentru Ucraina, dupa ce in urma cu puțin timp, o alta țara in afara Poloniei a anunțat ca va trimite avioane de lupta pe front. Anunțul vine dupa o perioada de așteptare in care aceasta a doua țara europeana nu era decisa daca aceasta decizie este cea […] The post…

- Oficiali americani i-au spus ambasadorului rus in SUA ca Moscova trebuie sa fie mai atenta cand zboara prin spatiul aerian international, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Casei Albe, John Kirby, in urma prabusirii unei drone militare americane in Marea Neagra dupa ce a fost interceptata de…

- Parlamentul Danemarcei, cu 179 de locuri, a votat marti cu 95 de voturi pentru la 68 impotriva pentru a aproba propunerea guvernului de coalitie centrista de a anula Store Bededag, sau Marea Rugaciune, de anul viitor. Marea Rugaciune este o sarbatoare religioasa care cade in a patra vineri dupa Pasti.…

- Președintele rus Vladimir Putin urmeaza sa susțina marți un discurs in care sa stabileasca obiectivele pentru cel de-al doilea an al invaziei ruse in Ucraina. Discursul vine cu 3 zile inainte sa se implineasca un an de la declanșarea invaziei și la o zi dupa ce președintele american Joe Biden a facut…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus joi, in timpul unui discurs istoric in fata Parlamentului European la Bruxelles, ca tara sa, impreuna cu Europa, „se apara impotriva celei mai mari forte antieuropene din lumea moderna", transmite Reuters. Liderul de la Kiev a multumit joi Parlamentului…

- Un medic basarabean, stabilit in Bucuresti, merge lunar in Ucraina cu ajutoare pentru cei care lupta pe front. El a inițiat și o campanie inedita cu mesajul “Incalta un soldat ucrainean, daca nu vrei sa te descalte un soldat rus”.