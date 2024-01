Mesajul de Anul Nou al Preasfințitului Părinte Iustin, episcopului Maramureşului şi Sătmarului Iubiți și preacucernici parinți, pastori de suflete, cinstit cin monahal, dragi colaboratori și impreuna slujitori ai Sfintei noastre Episcopii, Va prețuiesc pe fiecare in parte și pe toți la un loc, deopotriva, pentru tot ceea ce faceți și va doresc sa aveți pace și liniște, binecuvantare și ajutor sfant de la Dumnezeu in toata lucrarea […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

