Mesajul de adio al lui Marian Oprișan înainte de a pleca de la Consiliul Județean Vrancea Cel mai vechi „baron” PSD, Marian Oprișan, a pierdut funcția de președinte al Consiliului Județean Vrancea, dupa aproape 20 de ani. Social-democratul a scris un mesaj pe pagina sa de Facebook in care spune ca are sufletul impacat pentru ca și-a dedicat „intreaga viața și cariera județului”. „Va mulțumesc din suflet, tuturor! Mulțumesc și ma inclin cu recunoștința in fața celor care ați avut incredere in mine și in proiectele mele și m-ați votat. Mulțumesc și celor care ați avut o alta opțiune și nu m-ați votat. Am sufletul impacat, pentru ca mi-am dedicat intreaga viața și cariera județului Vrancea,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Baronul PSD Marian Oprișan, care în urma alegerilor de duminica ramâne fara conducerea Consiliului Județean Vrancea, spune ca are "sufletul împacat" și se declara "convins ca timpul va arata justa valoare a oamenilor și a realizarilor fiecaruia". Dupa 20 de ani…

- Liderul Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a declarat dupa alegerile locale care au avut loc duminica ca PSD ramane in continuare cea mai mare formațiune politica din Romania. Declarațiile live ale liderului PSD pot fi urmarite AICI. „PSD are cel mai mare numar de Consilii Județene. Respectiv…

- Social-democratul Marian Oprisan a pierdut sefia Consiliului Judetean Vrancea in favoarea liberalului Catalin Toma. "Dragii mei vranceni, Va mulțumesc din suflet, tuturor! Mulțumesc și ma inclin cu recunoștința in fața celor care ați avut incredere in mine și in proiectele mele…

- Nicolae Robu, cel care a fost invins in cursa pentru Primaria Timișoarei de candidatul USR-PLUS Dominic Fritz, spune ca „indiferent de calomniile care continua sa fie lansate” la adresa sa, va ramane „extreme de fericit” pentru ceea ce a facut pentru oraș. Nicolae Robu a pierdut alegerile locale 2020…

- Luni dimineața, dupa noaptea in care a aflat ca nu va mail fi primarul Timișoarei, Nicolae Robu a postat pe Facebook un mesaj: „SUNT MANDRU DE CE-AM LASAT IN URMA MEA, ATAT LA UPT, CAT ȘI LA PRIMARIE! DOAR TIMPUL VA AȘEZA LUCRURILE LA LOCUL LOR, IN MOD CORECT! Mulțumesc timișorenilor care astazi m-au…

- Baronul de Vrancea iși folosește mama in campania electorala. Acesta doreste sa obtina al saselea mandat de presedinte al Consiliului Judetean, functie pe care o detine din anul 2000. Anterior, acesta și-a folosit mama pentru a-și justifica averea uriașa. Citeste si: Protest in fata domeniului…

- George Simion, presedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR), spune ca vrea sa afle de la Marian Oprisan, presedintele Consiliului Judetean Vrancea, cum a reusit sa faca o asemenea avere. "Suntem in fata casei lui Oprisan, nu plecam de aici pana nu explica de unde are vila de 3 milioane…

- La cateva ore dupa ce a fost nevoita sa-și vada copilul dus pe ultimul drum, femeia a postat un mesaj pentru cei care i-au fost alaturi in aceste zile.“Azi am trecut peste cel mai dureros moment din viața. Mulțumesc tuturor care au fost alaturi de mine prin fapte sau ganduri. Am simțit tot timpul ca…