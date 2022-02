Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman este din ce in ce mai afectata de ceea ce se intampla in Ucraina, insa și situația din Romania o ingrijoreaza destul de tare, motiv pentru care a decis sa iși schimbe radical viața. Vedeta are de gand sa se mute din țara chiar pana la finalul acestui an. Iata declarațiile pe care le-a facut…

- Vladimir (45 de ani) si Vitali Klitschko (50 de ani), unii dintre cei mai cunoscuți sportivi ucraineni, au facut un apel disperat in urma razboiului declanșat astazi de Rusia pe teritoriul Ucrainei. Foștii mari campioni ai boxului mondial au stat astazi impreuna, pe strazile capitalei Kiev, incercand…

- Situația tot mai tensionata din Ucraina face ca tot mai mulți cetațeni sa plece pe cont propriu unde vad cu ochii. Trupele ruse au ajuns și in Kiev și sunt gata de atac. Primarul orașului Kiev și-a indemnat cetațenii sa fie gata oricand de plecare. „Pregatiti „un bagaj de urgenta” – documente, un minim…

- Cristina Șișcanu și soțiul ei sunt disperați, dupa ce in aceasta dimineața, Rusia a atacat Ucraina. Vedeta a postat un mesaj, unde a anunțat ca majoritatea rudelor sale se afla la Kiew și nu reușește sa le convinga sa vina in Romania.„Situația e grava, de dimineața sunt ochi și urechi la știri despre…

- Romania trebuie sa fie pregatita sa ofere asistența umanitara și sprijin viitorilor refugiați, in contextul conflictului din Ucraina, spune europarlamentarul PSD Victor Negrescu. „Atacul asupra Ucrainei reprezinta un gest incalificabil și o dovada a faptului ca toate temerile comunitații internaționale…

- Fostul premier al Romaniei, Emil Boc, susține ca e foarte probabil sa urmeze un razboi in Ucraina. El crede ca ambiția Rusiei de a-și reface dominația „imperiala” nu s-a oprit niciodata. „Din fericire Romania a facut ceva foarte bine in acești 30 de ani de la Revoluție: ca și-a asigurat cele…

- Situația tensionata de la granița dintre Rusia și Ucraina nu este ignorata la Jocurile Olimpice de la Beijing. Rusia a inconjurat granițele Ucrainei cu trupe și armament greu, iar mulți analiști se tem ca țara condusa de Vladimir Putin ar putea invada teritoriul țarii vecine. ...