Stiri pe aceeasi tema

- MESAJE DE FLORII: Cele mai frumoase FELICITARI DE FLORII MESAJE DE FLORII. Crestinii sarbatoresc de Florii atat intrarea lui Iisus in Ierusalim, cat si pe cei care poarta nume de flori. Anul aceasta, pregateste-te din timp si cauta cele mai frumoase mesaje de Florii. Surprinde persoanele dragi din…

- „Marea Adunare Centenara“, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, are loc duminica, de la ora 12:00, la Chisinau, printre cei care si-au anuntat participarea aflandu-se Traian Basescu si Ludovic Orban, anunta Unimedia.

- Razboi total si acuzatii extreme in lumea politica dupa zvonul conform caruia Comisia Europeana ar fi transmis, in 2012, o scrisoare prin care se interesa de dosarele de mare coruptie din Romania. Condamnat la puscarie cu executare in doua dosare de coruptie, Adrian Nastase s-a dezlantuit. Fostul…

- Tot atat de important ca si congresul PSD, consiliul national al PNL a trecut aproape neobservat. Liberalii au luat decizii mai concrete, in schimb nu au avut parte de scandal. Deci nici de prea multa atentie. Daca la PSD s-a ales structura de putere, la PNL s-a anuntat tandemul electoral pentru…

- Pentru a elabora și aplica politica statului roman in ceea ce privește drepturile romanilor plecați din țara, in anul 2017 a fost inființat Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MpRP) și a fost aprobata de catre Guvernul Romaniei Strategia Naționala pentru Romanii de Pretutindeni pentru perioada…

- Calin Popescu Tariceanu a dezvaluit in timpul audierilor la Comisia pentru controlul SRI ca a aflat in urma unei discuții cu o persoana care in anul 2005 lucra la Președinție, iar in prezent ar fi parlamentar PNL, ca pe biroul președintelui Traian Basescu se aflau atunci redate convorbiri telefonice…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat marti ca niciodata nu a avut protectie SPP si nici nu a solicitat asa ceva.Dragnea a luat foc, dupa ce a fost chemat in Comisia de Aparare: 'Este o gluma politica. Daca vrem ceva serios, facem o comisie speciala' "Eu niciodata…

- Membrii conducerilor celor doua camere ale Parlamentului au decis ca audierile ministrilor guvernului condus de Viorica Dancila sa se desfasoare astazi, intre orele 8.00-14.00, urmand ca pana seara sa fie dat si votul final. ”Am adoptat lucrurile importante care tin de activitatile de luni (n.n. – astazi),…