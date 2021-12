Mesaje, SMS-uri și felicitări deosebite de ziua națională a României. La mulți români Mesaje, SMS-uri și felicitari deosebite de ziua naționala a Romaniei. Astazi, 1 decembrie sarbatorim ziua naționala a Romaniei. La mulți romani ! Ziua Naționala a Romaniei este prilej de mare bucurie pentru toți romanii. Toata lumea poate spera la o lume mai buna și nu numai. Iata cateva mesaje, SMS-uri și felicitari deosebite de ziua naționala a Romaniei pe care le poți transmite celor dragi. Mesaje, SMS-uri și felicitari deosebite de ziua naționala a Romaniei. La mulți romani In aceasta deosebita zi este ziua tuturor romanilor, La mulți ani! La mulți ani romani, oriunde v-ați afla! La mulți… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Nationala a Romaniei este sarbatorita memorabil si pe Scena Digitala a Teatrului National Radu Stanca din Sibiu. Astfel, spectacolul „Opinia Publica” poate fi vizionat gratuit timp de 24 de ore incepand cu 1 decembrie, ora 12:00 dupa-amiaza (ora Romaniei) pe www.scena-digitala.ro. Spectacolul va…

- Ziua Naționala este o ocazie speciala in care ne aducem aminte de sentimentele de libertate și mandrie care ne-au unit și care trebuie sa ne uneasca in continuare. La mulți ani, #Romania mea! Mara Calista Deputat – PNL Neamț The post Mara Calista, deputat PNL: „La mulți ani, dragi romani, oriunde…

- Comisia Europeana si Consiliul Uniunii Europene au postat miercuri pe Facebook mesaje de felicitare cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, insotite de imagini si informatii despre tara noastra, potrivit Agerpres. ''La multi ani de Ziua Nationala, Romania! La multi ani, Romania!'', scrie Executivul…

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, a transmis un mesaj de Ziua Nationala a Romaniei, in care afirma ca reprezinta tricolorul de 30 de ani, ani in care a avut parte de respect. Si Elisabeta Lipa sau Marian Dragulescu au transmis mesaje de Ziua Nationala, potrivit news.ro. "Dragi romani, astazi…

- Ambasadorul Israelului la Bucuresti, David Saranga, transmite din partea poporului israelian, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, cele mai calde urari cu ocazia sarbatorii Marii Uniri, dand asigurari ca poporul israelian le va fi mereu aproape romanilor, conform news.ro. ”Dragi romani, ma…

- Gabriel Oprea, președintele Uniunii Militarilor si Polițistilor ,,Mihai Viteazul" a transmis, pe Facebook, un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. "Dragi romani, 1 Decembrie este ziua cu cea mai mare incarcatura simbolica pentru noi toti, este o zi solemna și emoționanta, pentru…

- La mulți ani, Romania! MESAJE de 1 DECEMBRIE, ZIUA NAȚIONALA. FELICITARI și URARI pentru toți care traiesc și simt romanește! La mulți ani, Romania! MESAJE de ZIUA NAȚIONALA. URARI și FELICITARI de 1 DECEMBRIE care pot fi transmise prin SMS pentru toți care traiesc și simt romanește! La 1 Decembrie,…

- Potrivit primarului Emil Boc, la sfârșitul acestei saptamâni, la nivelul municipiului Cluj-Napoca, acoperirea vaccinala cu doua doze este de 50%. „Rata de vaccinare a ajuns la 56%, probabil cea mai mare din Romania. Felicitari, dragi clujeni!…