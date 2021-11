Stiri pe aceeasi tema

- MESAJE de SFANTUL ANDREI. URARI si FELICITARI pe care le poți trimite celor care iși sarbatoresc onomastica MESAJE de SFANTUL ANDREI . Cele mai frumoase citate și URARI de Sfantul Andrei . FELICITARI pentru Andrei, Andreea și alte nume nerivate care iși sarbatoresc onomastica Data de 30 noiembrie reprezinta…

- Sfantul Andrei. Ziua de 30 noiembrie este marcata in calendarul creștin-ortodox ca fiind una din cele mai importante sarbatori romanești. Este ziua in care il sarbatorim pe Sfantul Andrei, ocrotitorul Romaniei și apostolul care a raspandit creștinismul pe teritoriul țarii noastre.MESAJE SFANTUL ANDREI.…

- In fiecare an, pe data de 8 noiembrie, potrivit Calendarului Creștin Ortodox, creștinii ortodocși ii sarbatoresc pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Peste 1,3 milioane de romani isi serbeaza, ziua numelui, cu aceasta ocazie. Iata cateva idei de mesaje și felicitari deosebite de la mulți ani de sfinții…

- MESAJE de Sfantul MIHAIL și GAVRIL 2021. Urari, felicitari și SMS pe care le poți trimite sarbatoriților MESAJE SF MIHAIL SI GAVRIL 2021 * Felicitari, mesaje și urari de Sfinții Mihail și Gavril * Cele mai frumoase MESAJE și SMS pentru Mihai, Mihaela, Gavril, Gabriel, Gabriela Cei care poarta numele…

- MIHAIL ȘI GAVRIIL 2021. Crestinii ii sarbatoresc pe 8 noiembrie, pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril, care sunt asociati la romani cu numeroase traditii si obiceiuri. MIHAIL ȘI GAVRIIL 2021. 8 noiembrie este sarbatoarea Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil, dar si a cetelor ingeresti care nu s-au…

- A venit ziua cea mare pentru Simona Halep și pentru partenerul ei de viața, Toni Iuruc! Chiar in aceste momente, cei doi au parasit locuința, pregatiți pentru o nunta de poveste, așa cum amandoi au anunțat. Simona Halep și Toni Iuruc vor spune in cateva momente cel mai important „Da” din viața lor,…

- In fiecare an, pe data de 8 septembrie 2021, creștinii ortodocși sarbatoresc Nașterea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mica. Aproximativ 2,2 milioane de romani sarbatoresc ziua onomastica cu aceasta ocazie. Iata idei de mesaje, urari in imagini și felicitari de la muli ani de Sfanta Maria Mica. Urari…

- Mesaje de Sfanta Maria 2021. Creștin-ortodocșii sarbatoresc pe data de 8 septembrie Nașterea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mica. Persoanele care poarta numele Maria, Marian sau alte derivate iși sarbatoresc in aceasta zi onomastica. Iata care sunt cele mai frumoase mesaje de Sfanta Maria pe care…