Coloanele interioare ale Monumentului Unirii din Alba Iulia, construit in 2018 pentru a marca 100 de ani de la evenimentul istoric din 1 Decembrie 1918, au fost vandalizate cu mesaje si desene obscene, a informat Agerpres. Investitia totala pentru aceasta constructie a depasit 10 milioane de lei. Desi exista camere de supraveghere amplasate in imediata apropiere a Monumentului Unirii din Alba Iulia, indreptate inclusiv catre acesta, camerele nu pot monitoriza ceea ce se intampla in spatiul de sub cele patru cruci unite sub o cupola. Monumentul Unirii a fost construit in cinci luni, in Anul Centenarului…