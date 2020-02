Mesaje de Valentine's Day 2020. Cele mai frumoase declaraţii de dragoste Mesaje de Valentine's Day. „Fara dragoste suntem orfani de toate, fara pasiune suntem ca o moara de vant spanzurata in vid!" „Dumnezeu ne-a dat 2 picioare sa mergem, 2 maini sa tinem, 2 ochi sa vedem, 2 urechi sa auzim, dar de ce ne-a dat o singura inima? Pentru ca pe cealalta i-a dat-o altcuiva ca tu sa o gasesti." „Dragostea e un munte pe care il urci razand si il cobori plangand. E o taina pe care indragostitii o ascund de frica lumii.... cand taina e descoperita dragostea se stinge ca un cliseu fotografic expus la lumina." Mesaje de Valentine's Day. „Sa nu crezi ca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Cele mai frumoase mesaje și SMS-uri de 14 februarie, Ziua Indragostiților. Valentine's Day a devenit o sarbatoare tot mai populara și in Romania pentru indragostiți care aleg sa-și arate dragostea unul pentru celalalt prin mesaje, flori, cadouri și inimioare.

