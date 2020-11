Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 1,5 milioane de romani isi sarbatoresc onomastica, duminica, de Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil. Potrivit Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, este vorba despre de 1.439.550 de persoane, dintre care 628.271 femei si 811.279 barbati care poarta numele de…

- URARI DE SFANTUL DUMITRU Sa ai o zi frumoasa. Sa te bucuri de numele pe care-l porți, sa fii fericit, iubit si bucuros. La mulți ani, Dumitru, scrie ziarulunirea.ro. Sfantul Dumitru sa-ti dea sanatate si putere sa lupți pentru idealurile tale. Sa ai parte numai de clipe minunate, de…

- Iata cele mai frumoase mesaje pe care le poti transmite celor dragi care poarta numele Sfintei Cuvioase Parascheva: Mesaje de Sfanta Parascheva 2020 pentru rude 1. Ziua numelui sa-ți fie luminoasa și sa se prelungeasca in multe altele aducatoare de bucurii! 2. Ingerii sa-ți calauzeasca…

- Dinamica, plina de viața și mereu cu zambetul de pe buze. Teo Trandafir este unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți oameni de televiziune din Romania. Daca pe plan profesional a ieșit mereu caștigatoare, viața personala a prezentatoarei de la Kanal a fost plin de momente de cumpana. Acum, vedeta vorbește…

- Aproximativ 2,2 milioane de romani iși serbeaza onomastica in 8 septembrie, de Sfanta Maria Mica. Dintre aceștia, in jur de 1,8 milioane de persoane sunt femei. Cele mai multe poarta numele Maria (circa 1.400.000), aproximativ 270.000 se numesc Mariana și in jur de 51.000, Marinela. Dintre femeile care…

- Mesaje de La multi ani de Sfanta Maria La multi ani Maria/Marian/Marius! Ingerii sa-ti calauzeasca pasii si Sfanta Fecioara sa-ti lumineze drumul in viata. Pentru ca astazi este o zi speciala pentru tine, ma alatur si eu celor ce-ti doresc din adancul sufletului un sincer „La Multi Ani"!…

- Kelly Osbourne, fiica celebrului cantareț rock Ozzy Osbourne, a reușit sa slabeasca in ultimii ani 40 de kilograme și acum arata mai bine ca niciodata. Aceasta a dezvaluit ca aceasta scadere in greutate se datoreaza și operației pe care a facut-o. Kelly Osbourne a ajuns sa arate la 35 de ani mai bine…

- În România, cele mai multe persoane care ași sarbatoresc ziua onomastica în 15 august sunt femei (1.8 milioane). Deși ziua de 15 august este cea în care este comemorata adormirea Fecioarei Maria, românii o serbeaza și le trimit celor din familie și…