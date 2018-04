Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a postat pe Facebook mai multe fotografii cu familia sa si cu iepurasi albi, insotite de o urare. "Paste fericit tuturor! Sfanta Inviere sa va aduca lumina in suflet si impacare. Pentru copii, iepurasul sa vina incarcat cu surprize placute!", este mesajul Gabrielei…

- Seful statului Klaus Iohannis se pare ca va fi alaturi de sotia sa, in perioada sarbatorilor pascale la Sibiu. Mai multi lideri de partid au spus ca vor face Pastele la munte, alaturi de familie, in Muntii Apuseni sau Muntii Piatra Craiului. Intrebat de presa, marti la Parlament, ce va face…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, pentru Mediafax, ca va petrece Pastele in familie. "Avand in vedere ca baietii mei sunt de la 22 la 3 ani, pe o plaja destul de mare, e complicat. Fiecare are gusturi si preferinte deosebite. La cel mic sigur chiar ou de Pasti cu…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a transmis un mesaj romanilor care sarbatoresc Pastele duminica, dar si celor care isi serbeaza onomastica de Florii. "Crestinilor care serbeaza astazi Invierea Domnului le doresc Sarbatori Pascale fericite, pace si bucurie. Cristos a Inviat!", a scris…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, duminica, ”Hristos a Inviat” celor care sarbatoresc Pastele. ”Le doresc sa intampine Invierea Domnului cu bucurie si liniste sufleteasca”, a scris seful statului pe Facebook si le-a urat ”La multi ani” celor care-si serbeaza numele de Florii.”Tuturor…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a avut o intalnire, joi, 8 februarie, cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm. Cei doi au discutat, potrivit unui comunicat postat de primar pe Facebook, despre investițiile din Capitala și despre strategia Smart City. Ambasadorul i-a mulțumit Gabrielei…

- Jucatoarea Simona Halep, liderul WTA, a precizat, intr-o postare pe Facebook, ca reprezentantii sai discuta cu mai multe companii pentru alegerea noului partener tehnic si ca deocamdata nu este nimic semnat. Reacția Simonei Halep vine dupa ce in presa s-a scris ca ar fi semnat deja cu un sponsor…