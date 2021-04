Vorbim despre o bolnava de cancer cu afecțiuni cardiace. Femeia a suferit o operație pe cord deschis.Aceasta trimis o scrisoare catre Vlad Voiculescu, prin care cere sa aprope Legea eutanasierii. In motivarea acestei cereri, femeia a vorbit despre situația bolnavilor cronici, care nu mai reușesc sa ași gaseasca un loc in spitale ca urmare a protocoalelor legate de pandemia de coronavirus. In plus, spune femeia, in spitale nu exista medicamentele necesare pentru tratarea pacienților cronici, iar medicii trebuie sa lupte cu mainile goale pentru a-i menține in viața pe pacienții aflați in stare critica. "Eu…