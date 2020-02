MESAJ VIDEO: Violonistul David Garrett salută fanii din România! Turneul „Unlimited Live”, in cadrul caruia celebrul violonist David Garrett sarbatorește zece ani de crossover alaturi de fanii din intreaga lume, include doua concerte spectaculoase in țara noastra, programate pe 21 octombrie, la Sala Palatului din București și pe 23 octombrie, la BT Arena din Cluj-Napoca. Vestea despre revenirea artistului pe scenele din Romania, lansata cu aproape un an inainte, a fost primita cu entuziasm de admiratori astfel ca un numar ridicat de bilete a fost deja vandut. Impresionat de reacția publicului, carismaticul David Garrett le-a transmis fanilor din Romania… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

