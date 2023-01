Mesaj transmis de preşedintele României, Klaus Iohannis, cu prilejul Anului Nou Klaus Iohannis: Dragi romani, Cumpana dintre ani este mereu un moment incarcat de semnificatii si emotie, pentru ca sarbatorim sfarsitul unei etape si debutul alteia noi. Chiar daca a fost un an foarte dificil pentru noi toti, marcat de crize profunde si de un teribil razboi care se desfasoara la granitele noastre, privim cu speranta si incredere catre noul an 2023, care sta sa inceapa. Provocarile de proportii istorice pe care le-am avut de infruntat au scos in evidenta taria noastra de caracter, capacitatea de a ramane solidari, uniti si hotarati sa depasim cu bine orice obstacole. Sa invatam,… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

