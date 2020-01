Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE:La interventie au mai participat un echipaj de prim ajutor EPA SMURD de la Garda de Interventie Borsa, precum si membri ai Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din oras, cu o autocisterna. In incendiu au ars circa 170 metri patrati acoperis anexa si casa. Flacarile au afectat si acoperisul…

- Incendiul ce a izbucnit la depozitul din Afumati a fost localizat, insa exista in continuare riscul prabusirii constructiei, avertizeaza reprezentantii ISU Bucuresti-Ilfov. Nu sunt raniti. UPDATE: Incendiul de la depozitul din Afumati a fost localizat, insa exista in continuare riscul…

- Incendiu puternic in Afumati, cu degajari mari de fum. Urgența a fost semnalata prin sistemul RO Alert. Populația a fost avertizata sa evite zona pentru a permite accesul echipajelor de de SMURD și ISU.

- Un incendiu a izbucnit pe Șoseaua Fundeni din București. Acesta se manifesta cu degajari mari de fum. A fost emista o avertizare RO-ALERT, prin care populația a fost anunțata ca un incendiu a izbucnit joi seara la un depozit de pe Soseaua Fundeni nr. 120, potrivit ISU Bucuresti-Ilfov.

- Un incendiu, care se manifesta cu degajari mari de fum, a izbucnit joi seara la un depozit de pe Soseaua Fundeni nr. 120, a informat ISU Bucuresti-Ilfov potrivit Agerpres. In interiorul depozitului sunt autoturisme, iar focul a cuprins o suprafata de aproximativ 500 de metri patrati. …

- Pompierii intervin, la ora transmiterii știrii, in Centrul Vechi din Capitala, pentru a stinge un incendiu produs la o cladire de doua etaje de pe strada Franceza. Nu sunt persoane ranite.Reprezentanții ISU București-Ilfov informeaza ca echipajelede pompieri intervin, la ora transmiterii știrii,…

- Pompierii au intervenit, duminica, pentru a stinge un incendiu produs intr-un apartament din Sectorul 3 al Capitalei, persoana care se afla in casa fiind in grija echipajelor medicale pentru evaluare și ingrijiri.Pompierii au stins un incendiu produs intr-un apartament situat la etajul 7 dintr-un…

- Un incendiu puternic a izbucnit astazi la o doua hale din comuna hunedoreana Santamaria Orlea, in care erau depozitati 5.000 de baloti de paie. The post Incendiu puternic la doua hale pline cu baloți de paie. Au intervenit pompierii militari appeared first on Renasterea banateana .