Stiri pe aceeasi tema

- Vijelii puternice au avut loc miercuri seara, in București și județul Ilfov. Rafalele de vant au atins și 75 de km/h. Mai mulți copaci au fost doborați pe Bulevardul Kiseleff, dar și in alte zone ale Capitalei. Transportul in comun este blocat la aceasta ora (23.15) pe Calea Plevnei și Bulevardul Ferdinand,…

- Vreme deosebit de calda in sud-estul tarii si furtuni violente in celelalte regiuni. Meteorologii anunta ploi puternice si grindina. Instabilitatea atmosferica va cuprinde treptat si sudul Romaniei. O racorire semnificativa a vremii este asteptata incepand de marti seara.

- Meteorologii au emis duminica seara o avertizare Cod galben de ploi și vant valabila in Capitala, arata Mediafax. Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca in București se vor semnala averse care vor cumula peste 15-20 l/mp, descarcari electrice și intensificari de scurta durata ale…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, crede ca Romania se va confrunta cu al patrulea val al pandemiei: „Ce ne dorim este ca intensitatea acestui al patrulea val sa nu fie una foarte mare”. „Cred ca daca este sa ne uitam si cum a evoluat pandemia anul trecut, cu o crestere a cazurilor in toamna si, ma…

- „Cred ca daca este sa ne uitam si cum a evoluat pandemia anul trecut, cu o crestere a cazurilor in toamna si, ma rog, o evolutie ciclica in acest an si jumatate care s-a scurs de la debutul pandemiei, ne asteptam ca acest ciclu sa revina. Ce ne dorim este ca intensitatea acestui al patrulea val sa nu…

- ​Prețul energiei va crește de la 1 iulie pentru consumatorii casnici care nu au încheiat un contract pe piața libera, cu același furnizor sau cu altul, preferând sa ramâna în regim de serviciu universal, potrivit estimarilor facute de Asociația Energia Inteligenta. Aceasta considera…

- Avaria produsa la reteaua electrica a Centrului de vaccinare drive-through deschis in Piata Constitutiei din Capitala a fost remediata si toti clientii din zona au fost realimentati cu energie electrica, au declarat miercuri, pentru AGERPRES, reprezentantii Enel. "E-Distributie Muntenia a intervenit…

- Din cauza unei avarii la reteaua electrica, vaccinarea la centrul drive-through din Piata Constitutiei din Bucuresti s-a incheiat mai devreme. De joi, activitatea Centrului de se va derula in mod normal, incepand cu ora 8 dimineata.