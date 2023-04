Stiri pe aceeasi tema

- Aflat in lupta pentru titlu, Gigi Becali, patronul FCSB, e sigur ca echipa lui va juca in sezonul viitor in grupele UEFA Champions League. La finalul declarațiilor date in fața casei din Aleea Alexandru, Gigi Becali a avut un mesaj pentru Gabi Balint, un susținator al CSA Steaua și un contestatar al…

- Sotia actorului Bruce Willis le cere paparazzilor „sa pastreze distanta” atunci cand il urmaresc pe actorul in varsta de 67 de ani, care a fost recent diagnosticat cu dementa. Ea a transmis un mesaj pe Instagram in care a povestit un incident in care actorul a fost abordat de fotografi intr-un moment…

- Celebru pentru desele injurii și atacuri la adresa Occidentului, prezentatorul TV rus Vladimir Solovieov lanseaza noi amenințari, de data aceasta indreptate impotriva Italiei. „Lasați ca nenorociții sa tremure”, afirma prezentatorul rus, referindu-se la aliații Kievului. Cat despre Italia, „ma intreb…

- Economistii chestionati de Reuters au estimat ca inflatia va incetini la 10,3%, dupa ce rata a coborat la 10,5% in decembrie. Inflatia a incetinit constant de cand a atins un maxim din ultimii 41 de ani, de 11,1%, in octombrie. IPC de baza, care nu include alimente, energie, alcool sau tutun, a fost…

- Inflatia rapida din zona euro va afecta in timp finantele publice, se arata intr-un studiu publicat luni de Banca Centrala Europeana (BCE), desi unii analisti sustineau ca guvernele ar putea profita, deoarece datoria este la un nivel ridicat si cresc veniturile din taxe, transmite Reuters.

- O ieșeanca s-a decis sa faca bani frumoși folosindu-se de aceasta metoda și de buna credința a unor persoane ce au nevoie de sprijin. Aceasta le cere persoanelor mai puțin instarite poze cu fața lor (n.r. – selfie), ținand in mana buletinul, oferindu-le, in schimb, suma de 600 de lei. Susține ca are…

- Ipoteza șocanta in cazul femeii ucise de caini in București. Un barbat care locuiește in zona Lacul Morii spune ca pe acolo nu circula maidanezi și ca alergatoarea ar fi fost sfașiata de caini de lupta, lasați liberi de oameni care locuiesc in zona. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Banca Centrala Europeana urmeaza sa majoreze ratele pana la un nivel care sa inceapa sa limiteze creșterea, iar varful acestora va depinde de raspunsul economiei la ciclul de inasprire monetara, a declarat economistul-șef al BCE, Philip Lane. Banca centrala a majorat deja ratele cu un total de 250…