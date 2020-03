Mesaj dur al fanilor stelişti. "Salvaţi-ne părinţii şi prietenii, fără vină infectaţi, nu gaborii mincinoşi, în Israel plecaţi!" Fanii celor de la Steaua, echipa aflata in Liga 4, au afișat, luni, un mesaj dzr in fața Institutului Național de Boli Infecțioase "Matei Balș". Textul a conținut și o trimitere dura la adresa barbatului de 60 de ani, fost angajat in MAI, care nu a recunoscut o vizita in Israel și care a transmis COVID-19 mai multor persoane. Dosar penal pentru fostul ofiter MAI confirmat cu coronavirus "Salvați-ne parinții și prietenii, fara vina infectați / Nu gaborii mincinoși, in Israel plecați!", au fost cuvintele dure ale fanilor echipei Steaua. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

