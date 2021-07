Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ICCJ Alina Corbu afirma, in mesajul de Ziua Justitiei,ca se observa o tendinta de polarizare a sistemului judiciar pe teme legate de organizarea judiciara sau de modul de functionare a sistemului judiciar. ”Va invit insa ca astazi sa retinem mai degraba oportunitatile decat neajunsurile,…

- Poetei Ana Blandiana, presedintele Asociatiei Fundatia Civica, i-a fost conferit, miercuri, titlul de cetatean de onoare al judetului Maramures, a informat presedintele Consiliului Judetean (CJ) Maramures, Ionel Bogdan. Acelasi titlu a fost atribuit post mortem si scriitorului Romulus…

- Președintele PNL Suceava și al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a transmis un mesaj la aniversarea a 146 de ani de la inființarea Partidului Național Liberal, eveniment sarbatorit pe 24 mai. Gheorghe Flutur a aratat ca PNL este cel mai vechi partid al Romaniei moderne, fondat la 24 ...

- Presedintele clubului Real Madrid si al Superligii europene sustine ca proiectul unei competitii in afara UEFA rezervata exclusiv marilor cluburi europene nu a cazut si ca nimeni nu s-a retras, potrivit news.ro. "Vom continua sa lucram. Proiectul este in (n.r. - in asteptare)”, a spus Perez,…