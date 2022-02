Stiri pe aceeasi tema

- In biletul de adio lasat de tanarul care s-a aruncat luni dimineata de pe hotelul Intercontinental din Capitala, acesta spune ca este sarac, isi uraste familia si se simte marginalizat din cauza problemelor pe care le are. "M-am nascut intr-o familie saraca, nu mai vreau sa traiesc, urasc…

