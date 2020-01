Episodul dramatic al Holocaustului ramane o lectie a istoriei nationale si universale care nu ar trebui uitata niciodata, in contextul international actual, marcat de cresterea intolerantei, xenofobiei si antisemitismului, precizeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). MAE aminteste, la 75 de ani de la eliberarea prizonierilor din lagarul de la Auschwitz-Birkenau, ca "Romania a depus, in ultimii cincisprezece ani, eforturi semnificative in plan intern si european in ceea ce priveste asumarea trecutului, condamnarea negarii Holocaustului si combaterea antisemitismului". "Cu prilejul datei comemorative…