Traficul feroviar se desfașoara cu dificultate in zona de sud a țarii din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Trenurile circula greu pe magistrala care face legatura intre Bucuresti si Constanta. Sunt rafale puternice de vant, iar asta face ca trenurile sa circule cu viteze reduse. Doua trenuri au ramas blocate din cauza unei defectiuni. Conform CFR, in sudul țarii se trenurile circula in condiții de iarna. In dreptul localitatii Faurei, pe macazuri s-a depus strat gros de gheața. Trenurile circula cu dificultate. Pe magistrala Bucuresti – Constanta, trenurile circula cu maxim 80 km/ora, din…