Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA anunta, sambata, ca circulatia feroviara se desfasoara in conditii de iarna, in special pe raza Sucursalelor Regionale CF Iasi, Galati, Craiova, Constanta, Bucuresti si Brasov din cauza vantului puternic, ninsorii, viscolului si temperaturilor scazute.CFR precizeaza…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR informeaza ca pe reteaua feroviara circulatia trenurilor se desfasoara in conditii normale de iarna, traficul fiind adaptat la conditiile meteo nefavorabile. Temperaturile extreme inregistrate in cursul noptii, care in unele zone au fost de pana la 17deg;C, au provocat…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca pe reteaua feroviara circulatia trenurilor se desfasoara in conditii normale de iarna, traficul fiind adaptat la conditiile meteo nefavorabile. Pe raza SRCF Galati, pe distanta Marasesti ndash; Tecuci fir I si II , incepand cu ora 13:00 s a reluat…

- Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, CFR Calatori a decis sa anuleze nu mai puțin de 21 de trenuri. CFR Calatori a decis sa anuleze duminica in total 21 de trenuri, șapte InterRegio și un InterCity care fac legatura intre București și Constanța, precum și mai multe trenuri Regio cu traseu intre…