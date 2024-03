Stiri pe aceeasi tema

Guvernul a aprobat miercuri, Hotararea prin care aproape 500 de mii de elevi ar urma sa primeasca "masa sanatoasa" in școli. Numarul beneficiarilor nu atinge nici macar jumatate din cei 1 milion de elevi prevazuți .... PROGRAM ȘCOLAR Mai puțin de jumatate dintre elevii prevazuți in lege vor…

Instituția Prefectului a organizat o conferința de presa pentru a dezbate doua subiecte de interes pentru mii de persoane din județul Satu Mare. PROGRAM NAȚIONAL 24 de școli din județ vor primi "O masa sanatoasa"

Saritul cu coarda, un exercițiu simplu dar profund eficient, ofera beneficii remarcabile pentru sanatatea cardiovasculara, intarirea musculaturii și articulațiilor, și inducerea starii de fericire prin eliberarea de endorfine. TERAPIE NECONVENȚIONALA Saritul cu coarda: Exercițiul complet pentru…

Fondul Monetar International si-a imbunatatit recent prognoza de crestere pentru economia mondiala, anticipand o evolutie mai buna a economiei americane si... MERSUL ECONOMIEI Cum vede FMI aterizarea economiei mondiale?

Avantajele pe care le are un partid aflat la guvernare, mai ales in timpul unei campanii electorale, sunt dincolo de orice dubiu. Cum sa-ți construiești dușmanul?

Volumul ieșirilor de capital speculativ din țarile de la marginea zonei euro s-a redus, dupa ce piața financiara a dat semne de calmare, dar tendința de depreciere a monedelor s-a menținut. ANALIZA ECONOMICA Cursul euro, in apreciere ușoara

Ministerul Educației vrea sa combata discriminarea din școli, iar in acest sens propune ca elevii sa fie repartizați aleatoriu sau in ordine alfabetica in clase. OPINIA EXPERȚILOR Repartizarea aleatorie a elevilor in clase va duce la scaderea nivelului de educație

Fostul premier, europarlamentarul Dacian Ciolos a raspuns acuzatiilor aduse de PSD... POLITIC Cioloș: PSD-ul a ales sa il apere pe Ponta pentru prejudiciile și dezastrul Roșia Montana