Merkel vrea sa se intalneasca cu Vladimir Putin in curand Angela Merkel a anuntat, marti, la Berlin ca intentioneaza sa aiba o intalnire in curand cu presedintele rus, Vladimir Putin, in contextul unui conflict crescand intre tari occidentale si Rusia.



"Cred ca ne vom intalni intr-un viitor previzibil", a spus Merkel. Cu toate ca nu a fost stabilita o data pentru intalnire, "cred ca numeroasele probleme pe care le avem, de la Ucraina, inclusiv gazul, si pana la marea, marea problema privind Siria, necesita ca noi sa avem un schimb direct de opinii intr-un viitor previzibil", a declarat cancelarul german, conform DPA.



Merkel a precizat… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

