Merkel spune că este pregătită să se vaccineze cu AstraZeneca Angela Merkel a declarat vineri ca este pregatita sa se vaccineze cu AstraZeneca, în ciuda faptului ca vaccinarea cu acesta a fost suspendata câteva zile din cauza tulburarilor de sângerare rare și grave la persoanele vaccinate, potrivit AFP.



"Da, m-aș vaccina cu vaccinul AstraZeneca", a declarat cancelarul german într-o conferința de presa. &"Aș vrea sa aștept însa sa vina rândul meu, dar aș vrea&", a insistat ea.



Aproximativ cincisprezece țari au suspendat utilizarea acestui vaccin din cauza efectelor secundare, însa joi Agenția… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

