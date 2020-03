Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel s-a declarat pregatit, miercuri, sa revina asupra regulei sacrosancte a unui deficit public zero in Germania, in infruntarea epidemiei noului coronavirus, relateaza AFP. ”Este vorba despre o situatie extraordinara, vom face ceea ce este necesat (...), o vom face pentru…

- Angela Merkel a anunțat marți, in discursul din parlamentul Germaniei, ca 60%-70% din populația țarii s-ar putea imbolnavi de coronaviroza, scrie Business Insider, care citeaza Bild.Prognoza sumbra a cancelarul a amuțit parlamentarii, noteaza presa germana.Pana acum, Germania a raportat 1.613 imbolnaviri…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat luni, cu prilejul comemorarii a 75 de ani de la eliberarea lagarului de la Auschwitz, ca Germania are responsabilitatea ca "toata lumea sa se simta in siguranta" pe teritoriul ei, lansand astfel un apel la combaterea antisemitismului, transmite AFP. La New…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat luni, cu prilejul comemorarii a 75 de ani de la eliberarea lagarului de la Auschwitz, ca Germania are responsabilitatea ca "toata lumea sa se simta in siguranta" pe teritoriul ei, lansand astfel un apel la combaterea antisemitismului, transmite AFP. La New…

- Cancelarul german Angela Merkel și președintele rus Vladimir Putin au confirmat ca gazoductul Nord Stream 2 va începe sa funcționeze, în ciuda sancțiunilor anuntate de Statele Unite, potrivit postului Deutche Welle, citat de Mediafax.„Sper ca pâna la sfârșitul acestui…

- Parlamentul de la Berlin a aprobat joi o motiune in care ii solicita guvernului cancelarului Angela Merkel sa interzica toate activitatile gruparii siite Hezbollah pe teritoriul german, transmite Reuters. Printre motivele acestei decizii se afla in special ''activitatile teroriste''…

- Cea mai mare economie a UE vrea lege pentru atragerea strainilor in țara. Germania risca sa piarda companii din cauza deficitului de specialiști Cancelarul german Angela Merkel a avertizat asupra riscului delocalizarii unor companii catre alte tari, daca Germania nu va reusi sa atraga lucratori calificati…

- Cea mai mare economie a UE propune o lege pentru atragerea strainilor in țara. Germania risca sa piarda companii din cauza deficitului de specialiști Cancelarul german Angela Merkel a avertizat asupra riscului delocalizarii unor companii catre alte tari, daca Germania nu va reusi sa atraga lucratori…