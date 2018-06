Merkel şi Macron fac bugetul comun al zonei euro. Se anunţă decizii importante Presedintele francez pledeaza de mult timp pentru constituirea unui buget al zonei euro, ca instrument de solidaritate si de stabilitate pentru cele 19 state care folosesc moneda comuna, dar fata de care Berlinul a manifestat pana in prezent anumite rezerve, informeaza Agerpres.



Un asemenea buget ar putea deveni efectiv in anul 2021, odata cu inceperea viitorului cadru financiar multianual al UE. Merkel a mentionat in acelasi context ca va trebui definitivata si uniunea bancara, pentru care mai trebuie convenit al treilea pilon, respectiv fondul de garantare a depozitelor bancare.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a luat poziție, luni, fața de criza politica din Germania. El a afirma ca poporul german se ridica impotriva cancelarului federal Angela Merkel in problema migrației. ”Oamenii din Germania se intorc impotriva conducerii lor, in timp ce migrația zdruncina coaliția…

- Uniunea Crestin-Sociala (CSU) germana, partidul bavarez partener al Uniunii Crestin-Democrate (CDU) a cancelarului german Angela Merkel, i-a cerut luni acesteia din urma sa negocieze in doua saptamani o solutie europeana pentru problema migratiei, in lipsa unei asemenea solutii liderul CSU si totodata…

- Franta si Germania sunt foarte aproape de un acord privind reforma zonei euro, dupa cateva luni de controverse, a anuntat sambata seara ministrul francez de finante, Bruno Le Maire, citat de AFP, informeaza AGERPRES . Dupa o ultima runda de negocieri cu omologul sau german Olaf Scholz, desfasurata la…

- Franta si Germania sunt foarte aproape de un acord privind reforma zonei euro, dupa câteva luni de controverse, a anuntat sâmbata seara ministrul francez de finante, Bruno Le Maire, citat de AFP. Dupa o ultima runda de negocieri cu omologul sau german Olaf Scholz,…

- Dupa o ultima runda de negocieri cu omologul sau german Olaf Scholz, desfasurata la Hamburg, Le Maire a precizat in reteaua Twitter ca decizia ar putea fi luata marti, la intalnirea de la Berlin dintre presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si cancelarul Germaniei, Angela Merkel. Potrivit ministrului…

- Presedinta Partidului Social Democrat german (SPD) a criticat Uniunea Crestin Sociala (CSU), formatiunea-sora din Bavaria a Uniunii Crestin Democrate (CSU) a Angelei Merkel, dupa ce CSU ar fi amenintat ca, sfidand-o pe sefa executivului, va autoriza politia sa inceapa sa-i respinga pe solicitantii…

- Prim-ministrul britanic Theresa May si ceilalti lideri G7 au marit presiunea asupra lui Donald Trump, cerandu-i sa respecte comunicatul emis in cadrul summit-ului de weekendul trecut din Canada. Guvernul britanic a comunicat ca prim-ministrul are de gand sa respecte intelegerea de la care…

- "Fac apel la Uniunea Europeana, in special la Franta, Marea Britanie si Germania, sa adopte o pozitie clara pentru a asigura interesele Iranului in conformitate cu acordul. Ar trebui sa fie clar definite si garantate", a declarat presedintele iranian, adaugand ca acest lucru va ajuta la mentinerea…