Merkel propune măsuri mai DURE pentru controlul migranţilor Conducaroarea conservatoare - foarte slabita de o fronda a aliatului sau bavarez de dreapta - doreste ca migrantii care sosesc in Germania dar s-au inregistrat in alte state membre UE sa fie plasati in centre de primire speciale si in conditii foarte restrictive, potrivit unui text de opt pagini transmis Partidului Social-Democrat (SPD) si Uniunii Social-Crestine (CSU), dupa care AFP scrie ca a obtinut o copie. ”In aceste centre de primire speciale, va exista o obligatie de rezidenta (...) prevazand, daca este necesar, sanctiuni”, se arata in document. Scopul pare sa fie o pronuntare cat mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

